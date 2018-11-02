"Birlikte büyüyor, birlikte güçleniyoruz" Ulusal Kanal'ın en önemli sloganlarından biri. Halk Ulusal Kanal'a sahip çıkmaya devam ediyor. Yüzbinlerce kişi İMECE çağrısına destek veriyor aileyi daha da güçlendiriyor. İMECE çağrısı Türksat borcu tamamen kapanana kadar devam edecek. Sizde bu seferliğe katılın birlikte güçlenelim.

Sürekli çalan telefonlar duygu dolu yazılan mektuplar...Ulusal Kanal'ın gerçek sahipleri zor günlerin dostu olduklarını bir kez daha gösterdi.



Onlar ailenin tanımını çok iyi anlattı zorlu yolculukta.Farklı bölgelerden aynı kararlılıkla destek verdiler imece çağrısına.



Kimi emekli maaşını kimi mutfağından arttırdığı parayı kimi kıyıda duran birikimini, bir an bile treddüt etmeden gönderdi ve göndermye de devam ediyor.



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkan, halkın kanalı olan Ulusal Kanal'ı halkının nasıl sahiplendiğini anlattı.



Türkan, Türksat borcu hakkında bigi de verdi. İmece'nin 15 gün daha devam edeceğini söyledi, Ulusal Kanal'ı varedenlere bir kez daha teşekkür etti.



Bu seferberliğe sizde katılın birlikte güçlenelim.



ulusal.com.tr

