18 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz yayınımızın arkasında ne bir holding ne de büyük bir patron var. Ulusal Kanal'ın arkasında kim mi var? Ekranın kararmasına 1 saniye bile tahammül edemeyen sizler, yeri geldiğinde öyle büyük fedekarlıklar yapan yüce gönüllü halkımız var. Ulusal Kanal'ın Türksat borcu için başlattığı İMECE çağrısına, destek gün geçtikçe artıyor. Bolu'dan da bir gönüllümüz bileziğini borcun bitmesi için Ulusal Kanal'a bağışladı.

Gecesini gündüzüne katarak çalışan Ulusal Kanal'ın gönüllüleri İmece'yi büyütüyor.



Onca fedekarlıkla Ulusal Kanal'ı daha da yükseltmek ve ekranı asla karanlığa düşürmemek için uğraşıyorlar.



İşte Bolu'dan Ulusal Kanal gönüllüsü, bileziğini Türksat borcunun kapanması için Ulusal Kanal'a bağışlıyor.



Ulusal Kanal'ın İMECE çağrısına, Türkiyenin dört bir yanından destek geliyor. Ulusal Kanal Bolu Gönülleri Yalova'ya düzenlemiş olduğu gezinin gelirini kanalına bağışladı.



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