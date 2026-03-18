Ulusal Kanal İncirlik'ten bildiriyor: Türk f-16'ları havalandı, Adana'ya ek Patriot kuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını bu hafta Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde düzenledi. Ulusal Kanal ekranlarında Deniz Eyvazoğlu Behar'ın sunumuyla yayımlanan Gün Ortası programına bağlanan muhabir Emre Can'ın aktardığı bilgilere göre, toplantıda bölgesel güvenlik gelişmeleri, İran gerilimi, Hürmüz Boğazı ve Doğu Akdeniz'deki durum detaylı olarak ele alındı.

TÜRK F-16'LARI GÖREV İÇİN HAVALANDI

Basın toplantısının İncirlik Hava Üssü'nde icra edildiği anlarda, üç adet Türk F-16 savaş uçağı Türk hava sahasında gözlem ve kontrol amaçlı görev yapmak üzere sırayla kalkış yaptı. Ulusal Kanal canlı yayını sırasında yaşanan ve üste gürültülü bir ortam oluşturan bu hareketlilik kameralara yansıdı. Havalanan F-16 savaş uçaklarının, kontrol görevlerini icra ettikten sonra tekrar İncirlik Hava Üssü'ne döneceği belirtildi.

İNCİRLİK'E İKİNCİ PATRIOT SİSTEMİ KURULDU

Toplantıda, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonlar kapsamındaki son gelişmeler değerlendirildi. Daha önce İran'dan atıldığı iddia edilen bir füzenin Türk hava sahasına girdiğine dair basına yansıyan bilgilerin ardından bölgedeki hava savunma kapasitesi artırıldı. MSB, geçtiğimiz hafta Malatya Kürecik'e yerleştirilen sisteme ek olarak, NATO tarafından Adana İncirlik Hava Üssü'ne bir Patriot hava savunma sistemi daha konumlandırıldığını açıkladı.

Almanya'nın Ramstein şehrinden getirilen bu yeni sistem, İncirlik'te halihazırda bulunan diğer Patriot bataryası ile birlikte bugünden itibaren görev yapacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İTİDAL ÇAĞRISI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişimi ve ABD'nin bu noktada birçok NATO ülkesine bölgede görev üstlenmeleri yönünde yaptığı çağrılar da toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı. Konunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sorulması üzerine Milli Savunma Bakanlığı şu yanıtı verdi: "Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakın ve dikkatle takip edilmektedir"

Bakanlık, boğazın stratejik statüsüne dikkat çekerek "Hürmüz Boğazı küresel enerji arz güvenliğinin ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Bölgesel barış vurgusu yapılan açıklamanın devamında, "Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir" denildi.

GÜNEY KIBRIS'IN NOTAM KARARINA TEPKİ

Toplantıda iki gün önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından Doğu Akdeniz'de ilan edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemenlik haklarını ihlal eden NOTAM kararı da ele alındı. Bakanlık, GKRY'nin bu hamlesine karşılık "Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve KKTC'nin karara karşı attığı adımı vurgulayan MSB, "Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlanmıştır" bilgisini paylaştı ve net bir dille "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.

Bakanlık son olarak, adadaki silahlanma faaliyetlerinin yarattığı riske işaret ederek şu notu düştü: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son yıllarda adaya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vermesi Kıbrıs'ı hedef haline getirmiştir"

Alınan tedbirlere ilişkin ise MSB tarafından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.