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Ulusal Kanal Irak'ın kuzeyinde

Türk ordusu Amerikan destekli terör odaklarına hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde nefes aldırmıyor. Sınırlarımız onlara emanet, dağların zirvelerinde, vadilerin çataklarında onlar var. Mehmetçiklerimizin mücadele yürüttüğü o bölgeye, Irak'ın kuzeyine gittik... Arakdaşımız Eser Görkem Paktürk'ün izlenimleri, Barış Yurteri'nin görüntüleri... İzliyoruz...

Ulusal Kanal Irak'ın kuzeyinde

Ve dahası... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki kararlı operasyonlarına devam ediyor. Mehmetçik 25-30 kilometre derinlikte... "Gir ve kal" yöntemiyle de teröristlerden temizlenen bölgelerde üs kuruluyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de dediği gibi, Mehmemetçik bu anlayışla yürütüyor operasyonları... PKK'ya geçit verilmiyor. Terör olayları sınır ötesindeki üslerle büyük ölçüde hudutların dışına taşınmış durumda. Ulusal Kanal o üs bölgelerine gitti. Verilen kararlı mücadelenin nabzını sıcak noktalarda tuttu.

İlk durak Nahal Tepe'ydi...

Bu üsler sayesinde sadece terör olaylarının değil kaçakçılığın da önüne geçiliyor.

Kandil yolundaki bu küçük kışlalarda tam güvenlik sağlanmış durumda. Öyle ki Çil Tepe'de su için sondaj vuruldu. Ardık çevredeki üsler ihtiyaçlarını buradan karşılayacak.

Üsler arasındaki yollar TSK'nın kendi imkanlarıyla yapıldı. Biz de bu sayede yolculuğumuzu güvenli bir şekilde yaptık.

Terör örgütü PKK'nın ana karargahı Kandil ise geniş bir çembere alınmış durumda. Hedefler havadan ve karadan vuruluyor. Olası sızmalar ise buralardan engelleniyor.

ulusal.com.tr
HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - KAMERA: BARIŞ YURTERİ
 

Etiketler; #ırak #ulusal kanal
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