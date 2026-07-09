Ulusal Kanal İran’dan bildirdi: Ali Hamaney’in cenaze töreni için binlerce insan Tahran’a akın ediyor

Temeloğlu, "Bu sıradan bir cenaze töreni değil" derken, Kadan ise "Milyonlarca insan kararlı bir şekilde birlikteyiz ve 'savaşa hazırız' mesajı veriyor" dedi.

İran İslam Devrimi Lideri Hamaney'in cenaze töreni Başkent Tahran'da devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan tören için onbinlerce İranlı meydanlara akın etti. Şehit liderin cenazesi için İran'da bulunan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan töreni anlattı. Temeloğlu cenazenin 'sıradan' bir tören olmadığına dikkat çekti.

"Evet gerçekten alanda aynı zamanda şunu görüyoruz yani sıradan bir cenaze töreni değil, sıradan bir matem töreni değil. Aynı zamanda kararlılık, cesaret ve İran halkının bilenmiş bir iradesini görüyoruz. En çok atılan sloganlar kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Bunun yanında direniş ve intikam sloganları da sık sık atılıyor"

Kadan ise cenaze sürecini anlattı, İran halkının 'tek yumruk' olduğunu vurguladı.





"Buradan İranlılar şehidine son kez veda edecekler ve Tahran'dan uğurlayacaklar. Cenaze buradan Kum kentine gidecek. Bundan sonra da Necef, Kerbela ve en son defnedilmek üzere Meşhed'e götürülecek"

"Yani şu manzarayı gördükten sonra İran'ın bir ve beraber olmadığını düşünebilecek dünyada tek bir insan evladı yoktur ve bu kitleyi yenmek gerçekten mümkün değil. Milyonlarca insan o kadar kararlı, o kadar bilinçli, düşmanını, dostunu o kadar iyi tanıyor ki herkes savaşa her an hazırız ve tekrar savaşabiliriz mesajı veriyor."

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu, Türkiye-İran ilişkilerini de değerlendirdi. Türkiye' ye karşı çok olumlu mesajlar olduğunu söyleyen Temeloğlu, Ulusal Kanal'ın bu yönde verdiği mesajlara da dikkat çekti.

"Türkiye'ye yönelikte büyük sevgi ve saygının olduğu İran'da ve önümüzdeki döneme ilişkinde iki kardeş ve dost ülkenin daha birlikte tek vücut olması gerektiğine dair mesajları da vermiş olduk"

Törene katılan pek çok İranlı gözyaşlarına hakim olamadı. Caddelere konuşan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Hamaney'in cenaze töreni 9 Temmuz'a kadar devam edecek.