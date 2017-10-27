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Ulusal Kanal Kerkük'te

Ulusal Kanal peşmergeden kurtarılan Kerkük'e gitti, kentin nabzını tuttu. Türkmen kentinde durum sakin. Peşmergeden geriye provakasyon Türkmen mahallesinde açtığı büro kalmış durumda

Çatışma başladı peşmerge Kerkük'ten kaçtı. Ulusal Kanal, peşmergenin çekildiği Türkmen kentine gitti, bölgenin nabzını tuttu.

Musalla mahallesi Türkmenlerin en yoğun olduğu mahalle. Peşmege de sık sık o mahallede provakasyon yapıyordu. Hatta mahalleye bir peşmerge bürosu bile kurulmuştu.

Haşdi Şabi de Irak ordusuyla birlikte Kerkük'ü peşmergeden kurtaran birlikteydi. Haşdi Şabi kuvvetleri Kerkük sorumlusu Yılmaz Neccaroğlu Ulusal Kanal aracılığıyla Türklere mesaj verdi.

Türkmenler, Türkiye'nin Kerkük için daha fazla harekete geçmesini istiyor. Irak Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar da taleplerini Ulusal Kanal'a anlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #Kerkük #ırak
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