Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Suriye Şam'dan son durumu aktardı. Şam'da herhangi bir patlama olmadığını aktaran Kıvanç, elektrik kesintisi iddialarının da yalan olduğunu bildirdi. Suriye'nin her yerinde gösteriler yapıldığını ifade eden Kıvanç, "Amerikan bombaları, Suriye halkını korkutamadı" diye konuştu

Ulusal Kanal, Suriye Şam'da. Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, son durumu aktardı.



Kıvanç, "Şu an Şam'da herhangi bir patlama yok" dedi.



Mehmet Kıvanç, Şam'da elektrik kesintisi iddialarının yalan olduğunu söyledi.







Kıvanç, Suriye'nin her yerinde gösteriler yapıldığını bildirdi.



Mehmet Kıvanç, "Amerikan bombaları, Suriye halkını korkutamadı" diye konuştu.



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