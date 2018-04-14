İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

Ulusal Kanal, Şam'da! Mehmet Kıvanç: Şam'da patlama yok! Elektrik kesintisi iddiaları yalan

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, Suriye Şam'dan son durumu aktardı. Şam'da herhangi bir patlama olmadığını aktaran Kıvanç, elektrik kesintisi iddialarının da yalan olduğunu bildirdi. Suriye'nin her yerinde gösteriler yapıldığını ifade eden Kıvanç, "Amerikan bombaları, Suriye halkını korkutamadı" diye konuştu

Ulusal Kanal, Şam'da! Mehmet Kıvanç: Şam'da patlama yok! Elektrik kesintisi iddiaları yalan

Ulusal Kanal, Suriye Şam'da. Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, son durumu aktardı.

Kıvanç, "Şu an Şam'da herhangi bir patlama yok" dedi.

Mehmet Kıvanç, Şam'da elektrik kesintisi iddialarının yalan olduğunu söyledi.



Kıvanç, Suriye'nin her yerinde gösteriler yapıldığını bildirdi.

Mehmet Kıvanç, "Amerikan bombaları, Suriye halkını korkutamadı" diye konuştu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ulusal kanal #mehmet kıvanç #şam #elektrik kesintisi #patlama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.