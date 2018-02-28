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Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Afrin'de terör unsurları adım adım temizlenirken, Ulusal Kanal da sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor. Ulusal Kanal Editörü Deniz Çağlayan sınır hattında bölge halkıyla konuşuyor, operasyonun bölgeye etkilerini birinci ağızdan öğreniyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüler Hisar Köyü'nden. Sınırı tutan Kürt kökenli yurttaşlarımızın Türk Ordusuna güvenleri ise sonsuz...

Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Türkiye Suriye sınırınnın sıfır noktasında Hisar köyü. PKK'ya uzun yıllardır geçit vermeyen Hisar'daki Kürt kökenli vatandaşlarımız... Yaşadıklarını Ulusal Kanal'a anlattılar. 

Zeytin Dalı'na en çok onlar sevindi. 

Devletten taleplerini sıraladılar... Köylüler "Afrin'de görev almak için hazırız" dediler. Köylü Mehmet Yıldırım bu sözlerle anlattı duygularını... 

Cumhurbaşkanı'na da mesajı var Mehmet'in. Köy korucusu olmak için gönüllüler...

1939 doğumlu Mehmet Musaoğlu PKK'nın yaptığı zulümlerin en eski tanığı... 

"Biz buradayız" diyen Musa dede, büyük bir özgüvenle "her sıkıntıyı göğüsleriz" diyor. 


HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN 
ulusal.com.tr

Etiketler; #afrin
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