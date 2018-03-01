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Ulusal Kanal sınır hattında! Harekatın kritik noktası Cinderes

Ulusal Kanal sıcak bölgeden Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili gelişmeleri an be an bildirmeye devam ediyor. Ulusal Kanal Editörü Deniz Çağlayan ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Mustafa Kaya, kritik noktalardan harekatla ilgili bilgiler paylaşıyor

Afrin'de özel birlikler de bölgede. Sınıra sevkiyatlar tüm hızıyla sürüyor.

Türk Ordusunun adım adım ilerlediği Afrin'de, Raco Dağı eteklerindeki Şeyh Hadid bölgesi  teröristlerden arındırıldı.

Teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu bölgede çatışmalar devam ediyor. Bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki ÖSO birlikleri sevk edildi.

Ve kritik bir bölge olan Cinderes...

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #cinderes #zeytin dalı harekatı
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