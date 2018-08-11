Sözde açılım 24 Temmuz 2015'te bitti... O günden beri terör kampları tek tek vuruluyor... Ulusal Kanal sınır ötesine, Irak'ın kuzeyine gitti. Mehmetçiğin nasıl mücadele verdiğini takip etti.

24 Temmuz 2015... Yakın dönemde terörle mücadele tarihindeki en önemli kırılma noktası... O gün Türk jetleri yeniden havalandı. O gün Fırtına obüsleri terör hedeflerini tek tek vurdu. O gün sözde "çözüm süreci" nedeniyle yapılmayan operasyonlar, dört yılın ardından yine başladı.



Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Sinath Haftanin, Hakurk kampları Türk ordusu tarafından imha ediliyor. Hedef ise Kandil.



Irak'ın kuzeyinde adım adım ilerleyen birlikler terörün kökünü kazıyor. Sınır ötesindeki üsler sayesinde PKK'nın hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandı. Sınır içindeki olaylar sınır dışına taşındı...



Ulusal Kanal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini yerinde izledi, Türkiye'nin en doğusuna gitti... Hakkâri'ye...



Bir bebek, bir ana, bir kardeş, bir baba, bir oğul... "Toprak uğurunda ölen varsa vatandır" diyor ya Mithat Cemal Kuntay. Onlarca, yüzlerce hatta binlerce şehidin kanı var bu topraklarda. İsimsiz kahramanlarımız, bu topraklar için canla başla savaşıyor.





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