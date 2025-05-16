Ulusal kanal ulaştı: Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çok kollu ahtapot” sözleri sonrası Süleymancı yapılanmaya yönelik ilk operasyon Ankara’da başladı. Aralarında üst düzey bir yargı bürokratının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Cemaat lideri Alihan Kuriş’in ise yurt dışına kaçış planları yaptığı iddia ediliyor.

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Ulusal kanal ulaştı: Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Süleymancı yapılanmaya yönelik ilk operasyon Ankara’da gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, aralarında üst düzey bir yargı bürokratının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın kapsamının genişleyeceği ve İstanbul’a da uzanacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bu karanlık yapı yalnızca İstanbul’la sınırlı değil. Türkiye genelinde pek çok belediye, kurum ve şahsı etkisi altına almış, hatta uluslararası bağlantıları bulunan çok kollu bir ahtapota dönüşmüş durumda” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Ankara’da operasyon düğmesine basıldı. Gözaltına alınanlar arasında yargı içinde kritik bir görevde bulunan bir bürokratın da yer aldığı tespit edildi. Ulusal Kanal’a konuşan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, “Operasyonların İstanbul’a da uzanacağı yönünde güçlü bilgiler aldık” dedi.

Operasyon haberi, özellikle emniyet ve yargı içindeki yapılanmalarıyla bilinen Süleymancı cemaati içinde panik yarattı. Arslan, “2025 yılına geldik ama hâlâ FETÖ’nün mahrem yapılanmalarına operasyonlar yapılıyor. Binlerce kişi gözaltına alınıyor. Bu yapı, kendini Süleymancılar üzerinden kamufle etmeye çalışıyor” uyarısında bulundu.

Devletin odaklandığı bir diğer başlık ise cemaatle ilişkili şirketler oldu. Arslan, Süleymancıların yönettiği şirketlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir rapor hazırlığı içinde olduğunu aktardı. “Devlet bu şirketlerin mali yapısını mercek altına aldı. El koyma ihtimali gündemde” dedi.

Öte yandan cemaatin lideri Alihan Kuriş’in, gelişmelerin ardından kurmaylarıyla acil bir toplantı yaptığı öğrenildi. İddialara göre, şirketlerine el konulmaması için bazı devir işlemleri başlatılırken, Kuriş’in yurtdışına kaçış planları yaptığı da öne sürülüyor.

Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunu ve eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Alihan Kuriş’in panik içinde olduğunu söyledi. Denizolgun, “Operasyonun kaçınılmaz olduğunu gören kuzenim Alihan Kuriş, tüm kurmaylarını görevden çekilmekle görevlendirdi. Bulgaristan, Gürcistan ve Yunan adaları üzerinden Avrupa’ya kaçmayı planladığı yönünde ciddi duyumlar aldık” ifadelerini kullandı.

Süleymancılara yönelik başlatılan operasyonların önümüzdeki günlerde farklı illerde de genişletilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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