Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu

Yerel seçim hattına girilen süreçte Kent ve Başkan Dergisi, vatandaşa belediyelerindeki çalışmaları sordu. Halk oylaması sonucunda ise Kent&Başkan 2023 Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de 4 farklı ödülün sahibi oldu.

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Kent ve Başkan Dergisi’nin düzenlediği Kent&Başkan 2023 Ödül Töreni’nde vatandaşın oyları doğrultusunda ödüller sahiplerini buldu.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu - Resim : 1

Ulusal Kanal programcısı Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu gecede 80 Belediye başkanı ödüle layık görüldü. Törenin açılış konuşmasını ise Kent&Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel yaptı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu - Resim : 2

Deprem döneminde Kahramanmaraş Koordinatör Valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Ödül Töreni Programında deprem bölgesindeki mücadeleye ve birliğe vurgu yaptı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi Ödüle Layık Görüldü

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de deprem döneminde yaptığı duyarlı yayınlardan dolayı ödüle layık görüldü.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu - Resim : 3

Ödülleri Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Dilek Doğan ve Ulusal Kanal Spikeri Yeşim Eryılmaz aldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu - Resim : 4

Ulusal Kanal’a konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Ulusal Kanal’a her türlü kriz döneminde sağduyulu ve sorumlu yayınlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu - Resim : 5

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