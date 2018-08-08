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Ulusal Kanal ve Aydınlık gündeme getirmişti! Skandal taciz Meclis gündeminde

Aydınlık gazetesinin gündeme getirdiği, Ulusal Kanal'ın görüntülerini karartarak yayımladığı taciz skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Ulusal Kanal ve Aydınlık gündeme getirmişti! Skandal taciz Meclis gündeminde
Skandal görüntüler Meclis gündemine taşındı. 

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuya ilişkin soru önergesini  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması  istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdi.

​CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili çocuk basketbol takım koçu ve yardımcısı hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmış mıdır? Kaç çocuk cinsel istismara uğramıştır? Bu çocuklar uzmanlar eşliğinde korunmaya alınmış mıdır? Haberde bahsedilen görüntüler yargı makamlarına ulaştırılmış mıdır? İddialar, bilgi ve belgeler ışığında yargı süreci ne aşamadadır?"

Taciz edenler arasında takım koçu ve yardımcısının da bulunduğu skandal görüntülere ilişkin spor okulundan da bir açıklama geldi.

Olaya karışan antrenör ile yollarını açıkladığını söyleyen yetkililer olayın taciz değil şakadan ibaret olduğunu iddia etti. Okulun sorumlularından Gencer Baytimur yaptığı açıklamada taciz kastının olmasa da bu davranışın kabul edilemez olduğunu söyledi.

 
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Spor kulübünde çocuklara toplu taciz
Türk Telekom'un isim hakkı verdiği spor kulübünde çocukların toplu halde taciz edildiği ortaya çıktı. Aydınlık gazetesinin gündeme getirdiği, Ulusal Kanal'ın görüntülerini karartarak yayımladığı skandal olaya ilişkin kamuoyunda büyük tepki oluştu. Tepkilerin ardından ise Türk Telekom, ilgili basketbol okuluyla sözleşmesini feshetti. Konuyu yargıya taşıdı.
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