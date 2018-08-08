Aydınlık gazetesinin gündeme getirdiği, Ulusal Kanal'ın görüntülerini karartarak yayımladığı taciz skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuya ilişkin soru önergesi verdi.

Skandal görüntüler Meclis gündemine taşındı.CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuya ilişkin soru önergesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdi.​CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Bahsi geçen iddialar doğru mudur? Doğru ise konuyla ilgili çocuk basketbol takım koçu ve yardımcısı hakkında idari ve hukuki işlem başlatılmış mıdır? Kaç çocuk cinsel istismara uğramıştır? Bu çocuklar uzmanlar eşliğinde korunmaya alınmış mıdır? Haberde bahsedilen görüntüler yargı makamlarına ulaştırılmış mıdır? İddialar, bilgi ve belgeler ışığında yargı süreci ne aşamadadır?"Taciz edenler arasında takım koçu ve yardımcısının da bulunduğu skandal görüntülere ilişkin spor okulundan da bir açıklama geldi.Olaya karışan antrenör ile yollarını açıkladığını söyleyen yetkililer olayın taciz değil şakadan ibaret olduğunu iddia etti. Okulun sorumlularından Gencer Baytimur yaptığı açıklamada taciz kastının olmasa da bu davranışın kabul edilemez olduğunu söyledi.