Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği tarafından düzenlenen 1'nci Emekliler Kurultayı İstanbul'da yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kurultayda emeklilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Kurultayda Şeker Fabrikalarının satışına da tepki gösterildi.

Kimi maaşlardan kimi sağlık kesintilerinden dert yandı. Sadece seçim döneminde hatırlanan emekliler, İstanbul'da buluştu, sorunlar konuşuldu.



Emekli kurultayında Cumhuriyet'in kurduğu şeker fabrikaları da unutulmadı.



Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği tarafından düzenlenen 1 Emekliler Kurultayı İstanbul'da yapıldı. Katılım yoğundu, salon tıka basa doldu.







Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı kurultaya..



Açış konuşmalarını 3 isim yaptı. Önce İstanbul İşçiler Derneği Başkanı Fikri Sarıkaya sonra da Petrol İş Genel Başkanı Ahmet Kabaca kürsüye çıktı.



Ardından Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan konuştu. "Emekçinin ve Mehmetçiğin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.



Şeker Fabrikalarının özelleştirmesine de tepki gösterdi Türkkan. Hükümete yüklendi... "Böyle millîlik olmaz" dedi, 2019 seçimleri için emeklilere seslendi.







Türkkan, Ulusal Kanal'ın söz hakkını Eski Şeker-İş Eskişehir Şube Başkanı Metin Tezerer'e verdi.



3 oturum şeklinde yürütülen kurultayda Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Türkiye Emekliler Derneği Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreteri Arif Yıldız ve emekli derneği temsilcileri de konuştu.



İktidarın emeklilere yönelik politikalarını eleştiren temsilciler, emeklilere intibak yasası çıkarılması, sağlık kesintilerinin azaltılması ve emeklilere sosyal haklar verilmesi gerektiğini vurguladı.