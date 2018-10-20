Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Erkan Tan'ın yaptığı Andımız yorumuna Ulusal Kanal ekranlarından sert tepki gösterdi. Seda Anık'ın sunduğu Hafta Sonu programına katılan Adnan Türkkan, Erkan Tan'a "Andımız'ın içindeki hangi kelime seni rahatsız etti" diye sordu. Türkkan, "Atatürk'ün Türkiyesi'ne 'faşizm' demeye hakkın da yok haddin de yok" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın Erkan Tan'a verdiği cevap şöyle:



Ey Erkan Tan, hangi kelime seni rahatsız etti? Hangi kelime sana battı? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek mi battı sana? 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demekten mi rahatsız oldun? Bunun Allah'la kitapla dinle ne ilgisi var? Ordumuz savaşa giderken Andımız'dan aldığı ruhla gidiyor. Ey Erkan Tan, 1930'ların Türkiye'sini yani Atatürk'ün Türkiye'sini 'faşizmin devlet politikası olduğu yıllar' diye söylüyorsun. Haddini bil. Bu topraklar kanla savaşla kazanılmış topraklar. Emperyalizme karşı ilk kurtuluş mücadelesini vermiş Atatürk Türkiye'sine 'faşizm' demeye senin hakkın da yok haddin de yok. Bilgi ve birikimin de ona uygun değil. 1930'larda Hitler'in olduğu Mussoluni'nin olduğu yıllarda Türkiye Milli Meclis'le yönetiliyordu. Türkiye eğer bugün de bir bağımsızlık savaşı içindeyse, bu tüm söylediklerinizden vazgeçmeniz lazım. İşte bu Türk milleti düşmanlığıdır. Bunu örtmek için de din örtüsü kullanılıyor. Erkan Tan, siz o açılım günlerini özlediyseniz, Fetullah Gülene selam gönderdiğiniz Türkiye'yi özlediyseniz, kusura bakmayın Türkiye o Türkiye değil. Türkiye artık terörün sonuna kadar dibini kazımaya kararlı, ABD'nin binlerce tır silah desteğine rağmen bölge ülkeleriyle terörün kökünü kazımaya kararlı.



Erkan Tan, hedef aldığın sözlerin hangisi rahatsız ediyor? "Ey büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadayn yürüyeceğime and içerim" bu mu rahatsız ediyor? Ah Atatürk'ü bir anlayabilseniz. Atatürk'ün açtığı yol milli yoldur, bağımsızlığı savunan yoldur. Türkiye Atatürk'ün yolunda yürüyecek. Danıştayın aldığı kararda bunu gösteriyor.