Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Talip Sancar'ın Sorularını Yanıtladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon kanalı Ada TV'ye konuk olan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, "Kıbrıs Türk halkı Ulusal Kanal'ı çok iyi tanır. Ulusal Kanal 23. yılını doldurdu ve 23 yıldır da Kıbrıs'ın milli davasının savunucusu oldu ifadelerini kullandı. Ayrıca Talip Sancar'ın sorularını yanıtlayan Adnan Türkkan, Türk Ordu'sunun Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki rolünü, FETÖ ile mücadeleyi, Gazze'deki direnişi değerlendirdi.

Ayrıca Adnan Türkkan şu ifadeleri kullandı: