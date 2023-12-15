Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Talip Sancar'ın Sorularını Yanıtladı

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon kanalı Ada TV'de Talip Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan Talip Sancar'ın Sorularını Yanıtladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan televizyon kanalı Ada TV'ye konuk olan Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, "Kıbrıs Türk halkı Ulusal Kanal'ı çok iyi tanır. Ulusal Kanal 23. yılını doldurdu ve 23 yıldır da Kıbrıs'ın milli davasının savunucusu oldu ifadelerini kullandı. Ayrıca Talip Sancar'ın sorularını yanıtlayan Adnan Türkkan, Türk Ordu'sunun Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki rolünü, FETÖ ile mücadeleyi, Gazze'deki direnişi değerlendirdi.

Ayrıca Adnan Türkkan şu ifadeleri kullandı:

- İsrail Filistin'e saldırıyor. Buna karşı ne yapabiliriz? İncirlik üssünü kapatabiliriz. İsrail'e yönelik ticareti askıya alabiliriz. İsrail en temel ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor. Savunma sanayide kullanılan malzemeler dahil. 
# Kıbrıs # adnan türkkan
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