Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Türkkan, "Biz Mehmetçiğin ve emekçinin sesiyiz. Eğer Mehmetçik, Türkiye'nin askeri ordusuysa emekçiler de üreten ordusudur. Biz her iki ordumuza da sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Ulusal Kanal ve İstanbul İşçiler Derneği tarafından düzenlenen 1'nci Emekliler Kurultayı İstanbul'da yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kurultayda emeklilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Kurultyda Cumhuriyet'in kurduğu Şeker Fabrikalarının satışına da tepki gösterildi.



Kimi maaşlardan kimi de sağlık kesintilerinden dert yandı. Sadece seçim döneminde hatırlanan emekliler, İstanbul'da buluştu. Sorunlar konuşuldu.



Emekli kurultayında Cumhuriyet'in kurduğu şeker fabrikaları da unutulmadı.



Ulusal Kanal ve İStanbul İşçiler Derneği tarafından düzenlenen 1 Emekliler Kurultayı İstanbul'da yapıldı. Katılım yoğundu, salon tıka basa doldu.



Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katıldı kurultaya..



Kurultayın açış konuşmalarını 3 isim yaptı. Önce İstanbul İşçiler Derneği Başkanı Fikri Sarıkaya sonra da Petrol İş Genel Başkanı Ahmet Kabaca kürsüye çıktı.



Ardından Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan konuştu. "Emekçinin ve Mehmetçiğin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Türkkan, "Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesini iki kelimeyle anlatmak gerekirse 'biz Mehmetçiğin ve emekçinin sesiyiz. Eğer Mehmetçik, Türkiye'nin askeri ordusuysa emekçiler de üreten ordusudur. Biz her iki ordumuza da sonuna kadar sahip çıkacağız. 2019'a doğru gidiyoruz. Artık hesabını adımını seçimlere göre yapıyor. Bakın bu seçimler çok çok kritik. Bir oyun bile hesabının yapıldığı, bir oyun dahi peşine düşündüğü, bir oy kazanmak için ittifaklar koalisyonlar kurulduğu bir günlerden geçiyoruz. Böyle bir ortamda, 12 milyon emeklisi ve hemen yakın çevresiyle beraber 20 milyona ulaşan bir kesim masaya yumruğunu vurduğu an istediği cumhurbaşkanını istediği iktidarı seçtirir" dedi.



Türkkan, AKP hükümetinin şeker fabrikalarını satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Türkkan, "Çok sıcak bir gündem, şeker fabrikaları... O Cumhuriyetimizin bin bir emekle yarattığı şeker fabrikaları satışa çıkarıldı. Buradan da buna karşı itirazımızı en güçlü şekilde dile getirmemiz lazım. Çünkü şeker fabrikaları Türkiye'nin en milli ve en yerli fabrikalarıdır. Şeker fabrikarını satmak da vatanı satmakla eşdeğerdir. Bir vatan savaşı yürütürken, askerimiz savaştayken, iktidarın aklı fikri satışta olamaz. Bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.







Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın konuşmasının tamamı şöyle:



Değerli, Ev sahibi Petrol-İş Genel Sekreteri Sayın Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum.



Birinci Emekliler Kurultayı'na hepiniz hoşgeldiniz.



Bu kurultaya büyük emek veren, kurultayın baştan sona örgütlenmesini sağlayan İstanbul İşçiler Derneği'ne Başkanı Fikri Sarıkaya başta olmak üzere bütün çalışanlarına Ulusal Kanal olarak teşekkür ediyoruz.



Bugün burada Emekli Dernekleri çalışanları, örgütleri onun yanısıra Sayın Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel ve buraya katılan bütün İstanbullulara hoşgeldiniz diyoruz.



Aslında bu kurultay geç kalmış bir kurultay. Sayın Petrol-İş Genel Sekreterimiz sık sık vurguladı. Gerçekten Türkiye'de emekliler ancak seçimden seçime hatırlanan o da sadece boş vaadlerle hatırlanan bir kesim oldu. Halbuki çok büyük bir gücümüz var.



Birkaç önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Ulusal Kanal olarak neden böyle bir şeye ev sahipliği yaptık? Çok yakın bir zamanda yine bu salonda "Taşeron İşçileri Kurultayı" yapmıştık yine İstanbul İşçileri Derneği ve diğer emek örgütlerimizle beraber.







"MEHMETÇİĞİN VE EMEKÇİNİN SESİYİZ"



Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesini iki kelimeyle anlatmak gerekirse 'biz Mehmetçiğin ve emekçinin sesiyiz. Eğer Mehmetçik, Türkiye'nin askeri ordusuysa emekçiler de üreten ordusudur. Biz her iki ordumuza da sonuna kadar sahip çıkacağız.



2019'a doğru gidiyoruz. Artık hesabını adımını seçimlere göre yapıyor. Bakın bu seçimler çok çok kritik. Bir oyun bile hesabının yapıldığı, bir oyun dahi peşine düşündüğü, bir oy kazanmak için ittifaklar koalisyonlar kurulduğu bir günlerden geçiyoruz.



Böyle bir ortamda, 12 milyon emeklisi ve hemen yakın çevresiyle beraber 20 milyona ulaşan bir kesim masaya yumruğunu vurduğu an istediği cumhurbaşkanını istediği iktidarı seçtirir.



Buradan emekçilerimize diyoruz ki, "Gücümüzün farkında olalım. Her seçim döneminde bizleri aldatanlara karşı uyanık olalım, aldanmayalım, aldatmayalım. Bizi aldatanlara değil, emeği vatanı savunanlara sahip çıkalım."



Şer odaklarının, özelleştirme lobilerinin aldattığı adaylara, kişilere değil; üretim ekonomisini savunan, cumhuriyetin o kamucu ekonomisini savunan adayları iş başına getirelim ki emeklilerimizin de emekçilerimizin de yüzü gülsün.







"BUNU KABUL ETMİYORUZ"



Değerli Dostlar;



Çok sıcak bir gündem, şeker fabrikaları... O Cumhuriyetimizin bin bir emekle yarattığı şeker fabrikaları satışa çıkarıldı. Buradan da buna karşı itirazımızı en güçlü şekilde dile getirmemiz lazım. Çünkü şeker fabrikaları Türkiye'nin en milli ve en yerli fabrikalarıdır. Şeker fabrikarını satmak da vatanı satmakla eşdeğerdir. Bir vatan savaşı yürütürken, askerimiz savaştayken, iktidarın aklı fikri satışta olamaz. Bunu kabul etmiyoruz.



"İŞTE ULUSAL KANAL BÖYLE EMEKÇİLERİN KANALIDIR"



Buraya bugünün anlam ve önemine uygun olması bakımından, yıllarını o şeker fabrikalarında geçirmiş, şeker fabrikalarında alın teri dökmüş ve aynı zamanda sendikal mücedelenin içinde bulunarak Şeker-İş'in Eskişehir temsilciliğini yürütmüş bir emekli ağabeyimizi, Metin Tezerer ağabeyimizi davet etmek istiyorum. Şununla da gurur duyuyoruz; Sayın Metin Tezerer aynı zamanda Ulusal Kanal'ın ekran yüzü, sunucusu Umut Tezerer'in de babasıdır. İşte Ulusal Kanal böyle emekçilerin kanalıdır.



ulusal.com.tr