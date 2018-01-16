banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Ulusal Kanal'a bir ödül daha: "Nasıl Yani" yılın en iyi sanat-kültür programı oldu

Yılın en iyi kültür-sanat programı da Ulusal Kanal'da Gülgün Feyman'ın hazırladığı "Nasıl Yani"programı. Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri töreninde Gülgün Feyman ve Hayati Asılyazıcı ödülü Tiyatro Gazetesi imtiyaz sahibi Nurhan Uslu'dan aldı.

Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal, daha önce aldığı onlarca başarı ödülüne bir yenisini daha ekledi. 

Türkiye'nin saygın ödüllerinden biri olan Anadolu Tiyatro ödüllerine Ulusal Kanal'da yayınlanan "Nasil Yani" programı layık görüldü. 

Ödül Töreni Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı. Gecede tiyatro, edebiyat, basın ve sinema camiasından birçok önemli isim ve kuruma ödülleri dağıtıldı. 

Yılın en iyi kültür-sanat programı da Ulusal Kanal'da Gülgün Feyman'ın sanat eleştirmeni Hayati Asılyazıcı ile birlikte hazırladığı "Nasıl Yani" programı oldu. 

Feyman ve Asılyazıcı'nın ödülünü de Tiyatro Gazetesi imtiyaz sahibi Nurhan Uslu takdim etti.

Ödül heyecanı yaşayan Feyman ve Asılyazıcı gecede kısa birer konuşma da yaptı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #nasıl yani #hayati asılyazıcı #gülgün feyman
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Muharrem İnce'den adaylık sinyali: Görüşmeler yapıyoruz
Sonraki Haber
Meteoroloji uyardı! Tüm denizlerimizde fırtına bekleniyor (17-18 Ocak hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.