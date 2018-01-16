Yılın en iyi kültür-sanat programı da Ulusal Kanal'da Gülgün Feyman'ın hazırladığı "Nasıl Yani"programı. Bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri töreninde Gülgün Feyman ve Hayati Asılyazıcı ödülü Tiyatro Gazetesi imtiyaz sahibi Nurhan Uslu'dan aldı.

Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal, daha önce aldığı onlarca başarı ödülüne bir yenisini daha ekledi.



Türkiye'nin saygın ödüllerinden biri olan Anadolu Tiyatro ödüllerine Ulusal Kanal'da yayınlanan "Nasil Yani" programı layık görüldü.



Ödül Töreni Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı. Gecede tiyatro, edebiyat, basın ve sinema camiasından birçok önemli isim ve kuruma ödülleri dağıtıldı.



Yılın en iyi kültür-sanat programı da Ulusal Kanal'da Gülgün Feyman'ın sanat eleştirmeni Hayati Asılyazıcı ile birlikte hazırladığı "Nasıl Yani" programı oldu.



Feyman ve Asılyazıcı'nın ödülünü de Tiyatro Gazetesi imtiyaz sahibi Nurhan Uslu takdim etti.



Ödül heyecanı yaşayan Feyman ve Asılyazıcı gecede kısa birer konuşma da yaptı.



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