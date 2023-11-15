Ulusal Kanal'da Yayınlanan Karikatür Hareketi'nde ABD ve İsrail'e Tepki

Ulusal Kanal'ın Karikatür Hareketi programının sunucusu Akın Çavdarlı, İsrail'in Filistin'e saldırısını protesto etti. Çavdarlı, karikatürlerine kırmızı boya dökerek, Gazze'deki can kayıplarına dikkat çekti.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Karikatür Hareketi " programında İsrail'in Filistin'e uyguladığı katliam çizimlerle protesto edildi.

Programın sunucusu Akın Çavdarlı, ABD ve İsrail'in Filistinlilere uyguladığı saldırılarına çizimine kırmızı boya dökerek dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın savaşta da ortak yer aldığı çizimde " Ortadoğu'ya çökenler kukla tiyatrosu " başlığı ise kara mizah olarak vurgulandı.

Programın sonuna doğru Çavdarlı, eline aldığı bir kutu kırmızı boyayı çiziminin üstüne dökerek İsrail ve ABD'nin katliamını protesto etti.

# abd # israil # filistin # gazze
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