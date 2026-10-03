Ulusal Kanal’dan Said Nursi Sempozyumuna tepki: "İç Cepheyi Birleştirmez, Parçalar!"

Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Ana Haber bültenine katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu, 4-6 Ekim tarihleri arasında düzenleneceği belirtilen Said Nursi sempozyumu ve arkasındaki kamu desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz" sözünü hatırlatarak başlayan Temeloğlu, etkinliğin devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

"Devlet Seferber Edilmiş Durumda"

Sempozyumun Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi resmi makam ve kurumlar tarafından desteklendiğine işaret eden Temeloğlu, kamu kaynaklarının bu organizasyona aktarılmasını eleştirdi:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı katılıyor, Diyanet İşleri Başkanı katılıyor, Cumhurbaşkanı mesajının okunacağı belirtiliyor. Kamu kurumları sponsor ediliyor ve milletin kaynakları harcanıyor. Cumhuriyet düşmanı, devrimlerin düşmanı Said Nursi, iktidar eliyle adeta sürgünden geri getiriliyor."

"İç Cepheyi Birleştirmez, Aksine Yıkar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM açılışında dile getirdiği "iç cepheyi tahkim etme" çağrılarını anımsatan Temeloğlu, tarikat ve cemaat zemininde bir iç cephe kurulamayacağını savundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı TBMM açılışında iç cepheyi bütünleştirme vurgusu yaptı. Peki, iç cepheyi emperyalizm ve Orta Çağ güçleriyle mi birleştireceksiniz? Birleştiremezsiniz; aksine iç cepheyi tamamen parçalar ve yıkarsınız. Bu sempozyum, Gladyo ile mücadele eden ve bürokraside kararlılık gösteren kesimlerin de hevesini kırar."

Temeloğlu ayrıca, son dönemde gündeme gelen fon operasyonları, Ponzi/katılım şirketlerine yönelik adli süreçler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "arınma" çağrısı kapsamındaki faili meçhul dosyaların yeniden açılması adımlarına dikkat çekerek, bu sempozyumun yürütülen operasyonları zaafa uğratacağını öne sürdü.

"Said Nursi FETÖ’nün İdeolojik Kaynağıdır"

Said Nursi'nin tarihsel rolüne ve günümüzdeki bağlantılarına değinen Temeloğlu, sempozyumu düzenleyen İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile etkinliğe katılan bazı isimlerin geçmiş ilişkilerini gündeme getirdi:

"Said Nursi, FETÖ’nün doğrudan ideolojik kaynağıdır. Said Nursi ustadır, Fethullah Gülen ise çırağıdır. Dinlerarası diyalog projesinin kökleri de Said Nursi’nin 1950’de Papa’ya yazdığı mektuplara kadar uzanır. Sempozyumu organize eden İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu Mehmet Fırıncı'nın 2005’te Pensilvanya ziyaretleri ve vakıf yöneticisi Sait Yüce'nin ilişkileri ortadadır. 'Nurcuları FETÖ’nün elinden kurtaracağız' tezi akıl dışıdır; Said Nursi’yi FETÖ ile paylaşma kavgası vererek Gladyo yenilemez."

"Atlantik Zincirleri Tarikatlarla Kırılamaz"

Türkiye'nin 2014'ten bu yana yürüttüğü mücadeleyle devlet içinden 144 bini aşkın FETÖ unsurunu temizlediğini hatırlatan Temeloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye Atlantik zincirlerini kırıyor; emperyalist ve siyonist kuşatmayı yerle bir edecek bir vatan mücadelesi veriyor. Ancak bu mücadele Said Nursi'yi överek değil, onun temsil ettiği Orta Çağ zihniyetinin ideolojik temellerini ortadan kaldırarak kazanılabilir. Hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı açıkça uyarıyoruz: Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olmayacaktır; bu kararlılığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz."