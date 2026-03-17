Ulusal Kanal’dan Türkiye Denizciler Sendikası’na ziyaret

Ulusal Kanal yönetimi, Türkiye denizcilik sektörünün köklü temsilcilerinden Türkiye Denizciler Sendikası’nı (TDS) ziyaret etti. Görüşmede, mavi vatanda ter döken deniz işçilerinin sorunları ve bu sorunların kamuoyuna duyurulmasında basının üstleneceği kritik rol masaya yatırıldı.

Yayınlanma: Güncellenme:

Ulusal Kanal Genel Müdürü Duygu Karabulut ve Genel Müdür Yardımcısı İsmet Öğütücü, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete ile bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, denizcilik iş kolundaki sendikal faaliyetlerin mevcut durumu ve çalışma hayatındaki güncel zorluklar hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan İrfan Mete, deniz emekçilerinin hak mücadelesinde gelinen noktayı aktarırken; sektördeki çalışma koşulları, yıpranma payı ve sektördeki istihdam politikalarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantının en önemli başlıklarından biri de medya ve sendika iş birliği oldu. Denizcilik sektörünün stratejik önemine değinilen görüşmede, emekçilerin sesinin daha gür çıkması için Ulusal Kanal’a geçmişte olduğu gibi bugün düşen görevler konuşuldu.

Ziyaret sonunda Ulusal Kanal yönetimi, her zaman olduğu gibi vatandan, üretimden ve emekten yana yayıncılık anlayışıyla deniz işçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. TDS Genel Başkanı İrfan Mete ise nazik ziyaretlerinden dolayı Karabulut ve Öğütücü’ye teşekkür ederek basının desteğinin sendikal mücadeleye güç kattığını vurguladı.

ulusal kanal Duygu Karabulut ismet özçelik
