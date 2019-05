Türkiye, Ulusal Kanal için kenetlendi. Uydu kirası nedeniyle yayınlarının kapanması söz konusu olan Ulusal Kanal’ın başlattığı imece çağrısı büyüyor. Ödeme yapmak için bugün son gün

Türkiye’nin milli kanalı Ulusal Kanal ekranları, uydu kirasını ödemezse bugün kararabilir. Binlerce gönüllünün başlattığı imece çağrısına yurtseverler de destek veriyor. Milli meselelerde toplumu aydınlatan Ulusal Kanal, Kıbrıs davası, sözde Ermeni soykırımı yalanı, Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye’deki gerçekler, Venezuela’daki emperyalist saldırılara karşı uluslararası ilişkilerde de öne çıktı. Zor bir dönemden geçen Ulusal Kanal, yurtseverlerin desteğini bekliyor.



HAYDİ İMECEYE



Binlerce gönüllünün Ulusal Kanal için başlattığı imece çığ gibi büyüyor. Ulusal Kanal yönetimi, TÜRKSAT yetkililerinin ‘İvedi olarak ödeme yapmanız gerekmektedir. Yapmamanız halinde yayın iletimine son verilecektir’ uyarısını hatırlatarak destek için 0212 245 81 81 numaralı telefonu arayabileceklerini söyledi.



Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Hepimiz gerçeği arıyoruz. Ancak teknolojinin bilgiye erişimde sunduğu inanılmaz olanak ve kolaylıklara rağmen gerçeğe erişmek her geçen gün daha zorlaşıyor. Ulusal Kanal bu zorluğu aşıyor. Bize her zaman gerçeği sunuyor. En karanlık dönemlerde ödediği bedellere rağmen bunu başardı. Ve bunu sırtını büyük finans kaynaklarına dayamadan halk imecesi ile başardı. Siz de bu imeceye katılın. Gerçeği herkese yayalım. Unutmayın ki gerçek bir tanedir. Herkesi Ulusal Kanal imecesine davet ediyorum.



Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu: Bir televizyonun kapanması asla doğru değildir. Ulusal Kanal neden kapansın? Zaten kaç kanal kalmış. Programlarınız belli, elbette muhalefet yapacaksınız. Ulusal Kanal muhalefet yapan bir kanaldır. Bir şey kapatmak kadar doğaya aykırı bir şey yok, bırak konuşsunlar. Ulusal Kanal’ın bu desteği alacağına inanıyorum. Ekonomist Uğur Civelek: Bilgi bir zorunlu ihtiyaçtır, özellikle doğru bilgiye ulaşmak. Akıl gözünü açık tutmak gerekir. Maalesef Türkiye’deki medya çok yıpranmalar geçirdi ve ağır sorunlar yaşıyor. Burası da gönüllerin desteğiyle yürüyen, yaşaması gereken bir kanal. Desteklerinizi bekliyoruz.



Tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin: Ulusal Kanal Türkiye için çok değerli. Atatürkçü görüşü, Atatürk devrimini sapına kadar savunan bir kanal. Bu kanal, bazı kodamanların desteğiyle yürümüyor. Hepimizin, Türk yurttaşlarının desteğiyle yürüyor.



Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli Tümgeneral Ali Erdinç: Bugüne kadar asılsız Ermeni soykırımı iddialarını en ince detayına kadar gündeme getiren, işleyen, bununla ilgili programlar yapan bu güzel, başarılı kanalı desteklemenin milli bir görev olduğunu ilan ediyorum. Milli konulara bu kadar hassas bir kanalın desteklenmesi gerekir.



Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emete Gözügüzelli: Bugüne kadar Kıbrıs davasında Ulusal Kanal’ın ortaya koyduğu çok net ve kararlı milli bir duruş söz konusudur. Gelişmelerin çok farkında olunmadığı dönemde bile Ulusal Kanal, Kıbrıs’ı takip ederek, bizleri tespit ederek ulaşmış, bu konularda bilgi almak için çalışmıştır. Biz Ulusal Kanal’ın kapanması değil, faaliyetlerini yürütmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim kendi milli davamızda , bizlerin sesi olma yönünde girişimlerinizden dolayı çalışanları da ayrıca tebrik ediyorum. Sizlere gerekli desteğin ulaşacağına inanıyorum.



SENDİKALARDAN



Aydınlık Gazetesi Yazarı Mehmet Akkaya: Ulusal Kanal emekçinin kanalı, işçi sınıfının sesidir. Yurttaşlarımızdan Ulusal Kanal’a destek olmalarını TÜRKSAT borcunun ödenmesi için destek olmalarını bekliyoruz.



Koop-İş İstanbul Şube Başkanı Aziz Hacısalihoğlu: Tüm üyelerimize sorunlarımızın sesi olan Ulusal Kanal’ın imece kampanyasına destek olmasını öneriyorum. Tek sesimiz neredeyse Ulusal Kanal. Ulusal Kanal yaşamalı, desteklenmelidir.



TEKSİF İstanbul Yedikule Şube Başkanı Hasan Güneş: Ana akım medyanın ülkemizin getirdiği nokta ortada. Bizim emekçilerin, çalışanlarını duyuran birkaç kanal var. O yüzden de üyelerimize, yurttaşlarımıza önerimiz bu kanalların desteklenmesi, katkı sunulması lazım.



Yol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Uçar: Ana akım medyalarda işçi sınıfına karşı gözler kör, kulaklar sağırken bizim nefes alacağımız yegane yer Ulusal Kanal’dır. Ulusal Kanal’ı bu sıkıntılı gününde yalnız bırakmamalıyız. İşçilerin, çalışanların, emeçilerin sesi olduğu için tüm üyelerimizi kanala destek olmaya davet ediyorum.



LİPTON İŞÇİLERİNDEN TAM DESTEK



Artvin’de direnişe geçen Lipton işçileri Ulusal Kanal’a desteklerini iletti.



Tekgıda-İş Dosan Şube Başkanı Mustafa Yüksel: Direnişimizin 9. gününde bizleri hiç bırakmayan Ulusal Kanal’a çok teşekkür ediyoruz. Ulusal Kanal emekçinin, üretenin yanında olduğu için lütfen Ulusal Kanal’a hep birlikte destek verelim, Ulusal Kanal’ı yaşatalım.



Tekgıda-İş Dosan Şube Sekreteri Özgür Hekimoğlu: Ulusal Kanal muhabiri yanımızdan hiç ayrılmadı. Bizimle aynı yemeği yedi, bizimle uykusuz kaldı. Hep yanımızda oldu, maddi, manevi bütün desteği verdi. Bir emekçinin direnişinde basının bu kadar yanında olduğunu hiç düşünmüyordum. Bizi gerçekten onure ettiler. Ulusal Kanal’a desteği her zaman borç biliriz.



Arhavi Lipton işçisi Tahsin Turhan: Eylemimizde yanımızda olan Ulusal Kanal’a çok teşekkür ediyoruz. Emekçilerin, üretenlerin yanında olduğu için herkesi Ulusal Kanal’a desteğe davet ediyorum.



