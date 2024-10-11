Ulusal Kanal’ın haberi fenomen öğretmeni gündeme taşıdı: Bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada mesleğini kullanarak sosyal medya fenomenliğine soyunan öğretmen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Halil Mete Özkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Ulusal Kanal’ın haberiyle Özkaya'nın okulda çekilen içerikleri yeniden bakanlığın gündemine geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları fenomen din öğretmeni hakkında incelemelerini tamamladığını ve idari soruşturma aşamasına geçildiğini söyledi. Halil Mete Özkaya hakkında okul idaresinin uyarıları ve tutanaklarının da olduğu biliniyordu.

Haber üzerine harekete geçen Özkaya, takipçilerinden Ulusal Kanal ve Aydınlık sosyal medya hesaplarını "nefret söylemi" ile şikayet etmelerini istedi. Kısa süre sonra da fenomen öğretmen tepki çeken okul paylaşımlarının tamamını hesaplarından sildi.