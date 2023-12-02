Ulusal Kanal Sesini Duyurmaya Devam Etsin Diye Görev Başına! Hedef 4 Aralık’a Kadar 1 Milyon 800 Bin TL!

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel ve Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan, Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gün Ortası programına konuk oldu. Programda, Ulusal Kanal’ın Türksat’a toplam 3 milyon 800 bin TL borcu olduğunu, bunun 1 milyon 800 bin TL’lik kısmının 4 Aralık Pazartesi, geriye kalan 2 milyon TL’lik kısmının da 24 Aralık Pazartesi gününe kadar ödenmesi gerektiğini açıkladılar.

Konunun aciliyetini ve Ulusal Kanal'ın halkın sesini duyurmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel:

“Bildiğiniz üzere arkasında büyük finans kuruluşları olmadan kendi kendini döndüren bir televizyon kanalı yoktur. Sadece reklamlar ile bir televizyon kanalının ayakta durması imkansızdır. Diğer televizyon kanallarının varlık nedeni mevcut sitemin propaganda aygıtı olmakla birlikte, büyük ihale ve rantların aracı olmaktır. Ulusal Kanal ise hesapsız bir vatan görevi ile milli medya bayrağını taşımaktadır. Sistemin dümen suyuna girmemek ve zor olanı başarmak her zaman gurur kaynağımız oldu ve olmaya devam edecek. Ulusal Kanal’ın sahibi sizlersiniz. Sizleri Türkiye’nin çözümlerine ortak olmaya davet ediyoruz. Türkiye’mizin ağır tehditlerle karşı karşıya olduğu, Üretim Devrimin şartların kapımıza dayandığı bu dönemde ekranımızın kararmasına izin vermeyiz. Bu zorluğu aşmak için sizleri göreve davet ediyoruz. Sizlere sonsuz güveniyoruz.”

Önsel, Türk milletine seslendi: “Dün gece Türksat’ın yayınımızı kesmesiyle Ulusal Kanal gönüllüleri ayağa kalktı. Binlerce arama geldi. Bugün Türkiye’de kendi ayakları üzerinde duran ve reklam girdisiyle çıktısını eşitleyen bir kanal yok. Bizim onlardan farkımız kuruluşumuzdan bugüne kadar millete dayanmayı esas alan ve milletimizin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları gören, eğmeden, bükmeden milletimizin gerçekleri gösteren konumda olmasıdır. Bu süreç çok çetin bir süreç. Ekonomiyi mahvettiler, güvenlikte attıkları adımlar ortada. Ama bu böyle gitmeyecek. Umudumuz var bu mesele umudun ötesine geçmiş bir meseledir. Artık elimizi taşın altına koymak ve çözüme ortak olmak gerekiyor.”

‘ÖNÜMÜZDE İKİ KRİTİK SÜREÇ VAR!’



Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da vatandaşları desteğe çağırdı: “Önümüzde iki kritik süreç var. Biri 4 Aralık Pazartesi gününe kadar 1 milyon 800 bin TL’yi, ikincisi 25 Aralık Pazartesi gününe kadar da geriye kalan 2 milyon TL’yi ödemek. İki büyük görevle karşı karşıyayız.

Türkiye’de çok sayıda haber kanalı var. Hiçbir kanal kendi olanaklarıyla ayakta kalamaz. Tüm haber kanalları sırtını bir yerlere dayayarak haber ayakta kalıyor. Sırtını holdinglere dayıyorlar. O holding de hükümetle pazarlık yapıp ihale alıyor. Hükümete karşı olan medya da aynı şekilde belediyelerden büyük kaynaklar alıyor. Nereden kaynak alırsanız oranın sesi olurusunuz. Ulusal Kanal’ın da farkı budur. Ulusal Kanal Türk milletine, çiftçiye, sanayiciye, esnafa dayanır. “Ulusal Kanal’ın susmaması için, her zamana emeğin ve vatandaşın sesi olması için hepimize sorumluluk düşüyor. Ulusal Kanal emekçileri olarak kanalımızı 23 yıldır bağımsız, başı dik, üreten Türkiye’nin sesi olması için yarattık ve daha da güçlendirmeye devam edeceğiz.”