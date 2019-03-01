Ulusal Radyo İstanbul'un ardından Bursa, Yalova ve Balıkesir Körfez'de yayına başladı

Ulusal Radyo Genel Müdürü Sinan Sungur yaptığı yazılı açıklamada, "3 yeni ilde daha yayına başladık. Artık 20 milyonluk alana yayın yapan bir radyomuz var." dedi.



Ulusal Radyo kampanyasının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Sungur, "Bursa'da Bursa 106,9, Yalova 100,8, Balıkesir Körfez Bölgesi Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te 101,0" diye konuştu.



İstanbul 100,8

Bursa 106,9

Yalova 100,8

Balıkesir Körfez Bölgesi Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te 101,0...