Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısı yapılacak | Toplantıda neler konuşulacak? İşte detaylar...

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kuraklık ve orman yangını gibi afetlere daha hazırlıklı ve dirençli hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.



İki büyük depremin ardından harekete geçilmişti. Bir yandan geçici barınma sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılırken, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.



Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.



Deprem, sel, heyelan, kuraklık, orman yangını başlıklarında öncelikli ve potansiyel risk alanlarında afet öncesi alınacak önlemlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nde, afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar da ele alınacak.



Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasına kendi alanında yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekiplerinin yanı sıra yabancı uzmanlar da destek verecek.



Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman bilim insanları da katılacak.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelinin milli seferberlik hamlesi olduğunu belirterek, herkesin sürece katkı sunması gerektiğini bildirdi.