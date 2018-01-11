banner965
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken UYAP çıkışı geldi. Erdoğan, "UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık" dedi. Peki Erdoğan'ın bahsettiği UYAP nedir, UYAP'ın amaçları nedir?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Adalet Şurası'nda " UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık" dedi.

'Bu bir özeleştiridir' diyen Erdoğan, UYAP'la ilgili konuşurken, "Bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü biz gördük" dedi.

UYAP nedir?
UYAP. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıylaUYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

UYAP, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiştir.
Adalet Bakanlığının tüm birimleri ile bağlı ve ilgili birimlerinde kullanılabilecek bir bilişim sistemi kurmak amacıyla yola çıkılmıştır.
Diğer bilişim sistemleriyle bağlantılar (entegrasyonlar) kurulmuştur.
Avukatlara ve vatandaşlara adli hizmetlere elektronik ortamda erişim imkanı verir.
E-dönüşüm ve e-devlet projesi kapsamında, e-adalet hizmeti sunmayı hedeflemektedir

UYAP'ın amaçları
Hızlı, fonksiyonel, etkili, güvenilir ve şeffaf bir yargı mekanizması oluşturmak
Bürokratik prosedürün azaltılması
Adalet dağıtımını hızlandırmak
Yargılama giderini azaltmak 
Yargı personelinin iş  yükünü azaltmak
İdari ve yargısal faaliyetlerin hızlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlamak 


ulusal.com.tr

Etiketler; #uyap #UYAP nedir #Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Denizli'de üç imalathane ve bir depo yandı
Sonraki Haber
Son Dakika haberleri: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.