Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken UYAP çıkışı geldi. Erdoğan, "UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık" dedi. Peki Erdoğan'ın bahsettiği UYAP nedir, UYAP'ın amaçları nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Adalet Şurası'nda " UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık" dedi.



'Bu bir özeleştiridir' diyen Erdoğan, UYAP'la ilgili konuşurken, "Bir şeyi gerçekleştiremedik. UYAP gibi önemli teknolojiyi maalesef FETÖ'cülere kaptırdık. Orayı o kendi sinsi emelleri için acımasız kullandılar. Oradan da en büyük zulmü biz gördük" dedi.



UYAP nedir?

UYAP. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıylaUYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.



UYAP, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmiştir.

Adalet Bakanlığının tüm birimleri ile bağlı ve ilgili birimlerinde kullanılabilecek bir bilişim sistemi kurmak amacıyla yola çıkılmıştır.

Diğer bilişim sistemleriyle bağlantılar (entegrasyonlar) kurulmuştur.

Avukatlara ve vatandaşlara adli hizmetlere elektronik ortamda erişim imkanı verir.

E-dönüşüm ve e-devlet projesi kapsamında, e-adalet hizmeti sunmayı hedeflemektedir



UYAP'ın amaçları

Hızlı, fonksiyonel, etkili, güvenilir ve şeffaf bir yargı mekanizması oluşturmak

Bürokratik prosedürün azaltılması

Adalet dağıtımını hızlandırmak

Yargılama giderini azaltmak

Yargı personelinin iş yükünü azaltmak

İdari ve yargısal faaliyetlerin hızlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlamak





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