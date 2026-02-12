Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı. A Ligi’nde yer alan Türkiye, A1 Grubu’na düştü. A Milli Takımın rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.
TÜRKİYE’NİN GRUBU BELLİ OLDU
UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde A1 Grubu’nda yer alacak.
A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ
Türkiye’nin A1 Grubu’ndaki rakipleri şu şekilde:
Fransa
İtalya
Belçika
B LİGİ’NDE GRUPLAR
B Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:
B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ’NDE GRUPLAR
C Ligi’nde gruplar şu şekilde belirlendi:
C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Letonya veya Cebelitarık
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg veya Malta
D LİGİ’NDE GRUPLAR
D Ligi’nde gruplar şu şekilde açıklandı:
D1: Cebelitarık veya Letonya, Malta veya Lüksemburg, Andorra
D2: Lihtenştayn, Litvanya, Azerbaycan