Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı. A Ligi’nde yer alan Türkiye, A1 Grubu’na düştü. A Milli Takımın rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Resim: 1

TÜRKİYE’NİN GRUBU BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, A Ligi’nde A1 Grubu’nda yer alacak.

1 5
Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Resim: 2

A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ

Türkiye’nin A1 Grubu’ndaki rakipleri şu şekilde:

Fransa
İtalya
Belçika

2 5
Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Resim: 3

B LİGİ’NDE GRUPLAR

B Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

3 5
Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Resim: 4

C LİGİ’NDE GRUPLAR

C Ligi’nde gruplar şu şekilde belirlendi:

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Letonya veya Cebelitarık
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg veya Malta

4 5
Uluslar Ligi kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu - Resim: 5

D LİGİ’NDE GRUPLAR

D Ligi’nde gruplar şu şekilde açıklandı:

D1: Cebelitarık veya Letonya, Malta veya Lüksemburg, Andorra
D2: Lihtenştayn, Litvanya, Azerbaycan

5 5
a milli futbol takımı rakipler