Uluslararası operasyon: Ambarlı Limanı’ndan Madrid’e uzanan 1,7 tonluk kokain zinciri çözüldü!

Gümrük Muhafaza ekipleri ile İspanya polisinin ortak operasyonunda Güney Amerika’dan gönderilen bir konteynerde 1,7 ton kokain ele geçirildi. Kontrollü teslimat yöntemiyle Madrid’e kadar takip edilen uyuşturucuyla bağlantılı 3 organize suç örgütü üyesi yakalandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı ile yürütülen ortak bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında, Güney Amerika’dan İspanya’ya gönderilen ve İstanbul Ambarlı Limanı’ndan transit geçen bir konteyner riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

Limanda yapılan kontrollerde, konteynerin içinde fosil una emdirilmiş tam 1,7 ton kokain bulundu. Uyuşturucunun miktarı ve yöntemi, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen uluslararası operasyonlar arasında dikkat çekici büyüklükte yer aldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı.

“KONTROLLÜ TESLİMAT”LA ULUSLARARASI TAKİP BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatına karışan tüm failleri ortaya çıkarmak amacıyla kontrollü teslimat yöntemi uygulanmasına karar verildi. Bu yöntemle, ele geçirilen konteynerin İspanya’ya ulaşması sağlanarak suç ağının tamamının ortaya çıkarılması hedeflendi.

Gümrük Muhafaza birimleri ile İspanya polisi konteyneri Barcelona Limanı’na kadar adım adım izledi. Uyuşturucunun izini süren ekipler, sevkiyatın İspanya içinde nereye gideceğini ve kimler tarafından teslim alınacağını belirlemek için kapsamlı bir koordinasyon yürüttü.

MADRİD’DE SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Konteynerin İspanya’daki hareketleri de dikkatle takip edildi. Sevkiyatın Madrid’e ulaşmasının ardından, İspanya Ulusal Polis Teşkilatı operasyon için düğmeye bastı.

Madrid’de gerçekleştirilen baskında, uyuşturucuyu teslim almaya gelen organize suç örgütü üyesi 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyona Türkiye’den Gümrük Muhafaza görevlileri de katılarak uluslararası iş birliği sürecine doğrudan destek verdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek Türkiye'de gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ticaret bakanlığı İspanya
