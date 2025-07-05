Uluslararası suç çetelerine darbe! Kırmızı bültenle aranan iki elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olmak üzere Niğde, Mersin, Adana, Konya, Muğla ve Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütüne darbe vurulduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını İ.A.Ç, Y.K. ve A.P. isimli şahısların yaptığı örgütlere yönelik uluslararası destekli bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda İsveç adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İ.A.Ç. ve Norveç adli makamlarınca yine kırmızı bültenle aranan Y.K.’nin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli yakalandı. Zanlılar arasında, uyuşturucu madde ithalatı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kapsamlı suç geçmişine sahip isimler bulunuyor.

1 TON 540 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İsveç ile Norveç polis birimlerinin desteğiyle gerçekleşti.

Ortak operasyonlar sonucu yurt dışında 1 ton 540 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, şüphelilere ait 53 taşınmaz, 27 araç, 15 şirket ve şirket ortaklığı tespit edildi. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğu bildirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Milletimizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.