Eski futbolcu Ümit Karan havalimanında gözaltına alındı

Eski milli futbolcu Ümit Karan, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karan’ın, havalimanında emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Galatasaray ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre gözaltı işlemi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ünlülere yönelik başlatılan operasyon kapsamında yapıldı. Operasyonun içeriğine ve soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.