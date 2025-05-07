Ümit Karan tutuklandı mı? Ümit Karan kimdir, neden tutuklandı?

Eski futbolcu Ümit Karan, 2015 yılında oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.'ya "basit cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yargılanmıştı. Başlangıçta, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği nedeniyle Karan’ın beraatine karar vermişti.

Ancak güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı, bu karara itirazda bulunarak dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında, sanık Ümit Karan, suçlamaları reddederek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.

Bölge Adliye Mahkemesi, beraat kararını bozarak Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyindeki basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. İtirazlar sonrasında dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Karan'a verilen hapis cezasını onadı. Ümit Karan, cezasının onanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne gelerek Metris Cezaevi'ne gönderildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan,1 Ekim 1976, Berlin, Almanya, Türk eski millî futbolcudur.

Kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ın antrenörü Gheorghe Hagi ile anlaşmazlıklar sonucu Borussia Mönchengladbach, Hannover 96 ve DSC Arminia Bielefeld ile sözleşme için masaya oturdu.

Ancak Ümit Karan Bundesliga takımlarının tekliflerini geri çevirerek; son anda Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 'da Beşiktaş'a karşı kaydetmiştir.

2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.

ARACINDAN VİDEO PAYLAŞTI: TUTUKLU DEĞİLİM

Tutuklandığına dair çıkan söylentilerin üzerine Ümit Karan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Karan, "2015'ten dosyam vardı, bugün avukatlarımla adliyede işlerimi hallettim, tutuklu değilim." dedi.