Ümit Karan'a hapis istemi! İddianamedeki şok detaylar ve istenen ceza

Hazırlanan iddianamede yer alan çarpıcı tanık ifadeleri, Adli Tıp Kurumu raporları ve baz kayıtları doğrultusunda eski futbolcu hakkında istenen hapis cezası netleşti. İşte adliyeye sevk edilen dosyanın tüm detayları...

ESKİ FUTBOLCU ÜMİT KARAN HAKKINDA 12,5 YIL HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan hakkındaki çalışmalarını sonlandırdı. Soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, Karan'ın zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan dosya, incelenmek üzere İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TANIK Ş.N.Ö.'NÜN İFADESİ DOSYADA

Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Ş.N.Ö.'nün beyanlarına yer verildi. Ş.N.Ö. ifadesinde şu sözleri kaydetti:

"Ümit Karan isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle 7 ay önce görüştük, yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandık. Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, ben de ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım."

ÜMİT KARAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında Ümit Karan'ın evinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunamadığı iddianamede belirtilirken, Karan'ın savunmasına da yer verildi. Uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye temin etmediğini öne süren Karan, ifadesinde şunları söyledi:

"Geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Ş.N.Ö. isimli kişiyi tanırım, kendisiyle ilişkim olmuştur ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahısla ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim."

ADLİ TIP RAPORU VE HTS KAYITLARI DELİL SAYILDI

İddianamede yer alan bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından yapılan incelemelerde hem Ş.N.Ö.'nün hem de şüpheli Ümit Karan'ın vücut örneklerinde kokain maddesi tespit edildi. Ayrıca HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, Ş.N.Ö. ile Karan'ın farklı tarih ve saatlerde 6 defa aynı konumda bulundukları baz sinyalleriyle belirlendi.

Soruşturma dosyasına dilekçe sunan E.Ö. adlı bir diğer kişinin ise iddianameye giren beyanı şu şekilde oldu:

"Ümit Karan maddeyi müdüriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı. Orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm."

SAVCILIĞIN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

İddianamenin sonuç bölümünde, Ümit Karan her ne kadar üzerine atılı suçlamayı kabul etmese de aleyhindeki tanık beyanları, ATK raporları ve tüm dosya kapsamının bir bütün olarak değerlendirildiği ifade edildi. Savcılık, hukuki değerlendirmesinde şu tespitlere yer verdi:

"Şüphelinin soruşturma kapsamında, kullanıcının vücut örneklerinde tespit edilen kokain uyuşturucu maddesini 3 farklı zamanda bir kullanıcıya temin etmek, sağlamak, başkasına vermek suretiyle üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediği hususunda kamu davası açmaya yeter delile ulaşıldığı anlaşılmıştır."

SÜRECİN GEÇMİŞİ: NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Ümit Karan, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 Ocak'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Karan, 16 Ocak'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma aşamasında ATK tarafından alınan saç, kan ve idrar örneklerinin test sonuçları pozitif çıkmıştı.