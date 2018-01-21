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Ümit Kocasakal adaylık sürecini anlattı

CHP'de Genel Başkan adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal Cem TV'de bir programa katıldı. Kocasakal, adaylık sürecini anlattı.

Ümit Kocasakal adaylık sürecini anlattı

Adaylık sürecini anlattı, adaylığını "fikri bir adaylık" olarak değerlendirdi.

CHP'de Genel Başkan adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal Cem TV'de bir programa katıldı. Soruları yanıtladı. 

Kocasakal, ilk kez Ulusal Kanal'ın duyurduğu Muharrem İnce'nin adaylığını da değerlendirdi.

"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile bir ilişkiniz var mı?" sorusuna Ümit Kocasakal, bu sözlerle yanıt verdi. 

Perinçek'in tepki gösterdiği "Adalet Yürüşü"ne katılmadığı için eleştirilerin odağında olan Kocasakal, yürüyüşe neden katılmadığını da açıkladı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Ümit Kocasakal #chp
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