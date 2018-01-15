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Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adayı olacak. Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacağı belirtildi

Ümit Kocasakal CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacak

İstanbul Barosu Başkanlığı eski yönetim kurulu üyesi avukat İsmail Altay sosyal medya hesabından, İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın, 17 Ocak Çarşamba günü CHP Genel Başkanlığına adaylığını kamuoyuna açıklayacağının bilgisini paylaştı.

Altay, Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına aday olacağını şu sözlerle açıkladı:

Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel'de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar.

O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım.

Sevgiler. Av. İsmail Altay



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Ümit Kocasakal #chp #aday #istanbul barosu #ismail altay #chp genel başkan adayı ümit kocasakal
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