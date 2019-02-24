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Ümit Kocasakal'dan DSP'ye başvuru iddialarına yanıt

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisine katılmak isteyen birçok ismi kabul etmediklerini, bu isimlerden birinin de Prof. Dr. Ümit Kocasakal olduğunu iddia etti. Kocasakal ise, ‘DSP’den aday olmak aklımın ucundan geçmedi. Kesinlikle yalandır. Bu, bana yönelik bir operasyondur’ yanıtını verdi.

Ümit Kocasakal'dan DSP'ye başvuru iddialarına yanıt

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisine katılmak isteyen birçok ismi kabul etmediklerini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Aksakal, bu isimlerden bazılarının Mehmet Kocadon, Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen olduğunu öne sürerek, "Oyları bölme düşüncesinde olsak hepsini kabul ederdik" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Aksakal’ın DSP’ye başvurduğunu iddia ettiği isimlerle konuştu. Saymaz’ın aktardığına göre Mehmet Sevigen, “Ben DSP’ye başvurmadım. DSP ile herhangi bir görüşmem olmadı. Asılsızdır” dedi.

Ümit Kocasakal da şu ifadeleri kullandı:
“DSP’den aday olmak aklımın ucundan geçmedi. Kimseye bu yönde bir teklifte bulunmadım, kimseyi aracı kılmadım. Kesinlikle yalandır. Bu, bana yönelik bir operasyondur.”


ulusal.com.tr

Etiketler; #dsp #Ümit Kocasakal
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