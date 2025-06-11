Ümit Özdağ hakim karşısında: Hapis istemi belli oldu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hâkim karşısına çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ümit Özdağ hakim karşısında: Hapis istemi belli oldu!
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 Özdağ hakkında daha önce 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti. Duruşma, Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlansa da salonun yetersiz kapasitesi nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan 2 numaralı duruşma salonuna alındı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Ümit Özdağ’ın 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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