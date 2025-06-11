Ümit Özdağ hakim karşısında: Hapis istemi belli oldu!

Özdağ hakkında daha önce 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti. Duruşma, Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlansa da salonun yetersiz kapasitesi nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan 2 numaralı duruşma salonuna alındı.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Ümit Özdağ’ın 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.