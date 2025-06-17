Ümit Özdağ için tahliye kararı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Özdağ’ın tahliyesine karar verdi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Haber Global'e göre, mahkeme, savunmaların ardından Ümit Özdağ’ın tahliye edilmesine hükmetti.

Özdağ, 21 Ocak 2025 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu.