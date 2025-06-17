Ümit Özdağ için tahliye kararı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yürütülen davada ikinci duruşmada tahliye kararı çıktı. Özdağ, 21 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunuyordu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ümit Özdağ için tahliye kararı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Özdağ’ın tahliyesine karar verdi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Davanın ikinci duruşması bugün gerçekleştirildi. Haber Global'e göre, mahkeme, savunmaların ardından Ümit Özdağ’ın tahliye edilmesine hükmetti.

Özdağ, 21 Ocak 2025 tarihinden bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu.

İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak!İstanbullular dikkat: Yarın bu ilçelerde 12 saatlik su kesintisi yaşanacak!Yurt
İsrail'den İran'a açık tehdit: “Sonun Saddam gibi olur”İsrail'den İran'a açık tehdit: “Sonun Saddam gibi olur”Dünya
ümit özdağ
Günün Manşetleri
75 ilde zehir tacirlerine büyük darbe
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Besim Dutlulu oldu
İklim krizi deri sanayisini vurdu
DEAŞ'a darbe üstüne darbe!
Vatan Partisi'nden İsrail'e sert çıkış
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Depo dolmadan cep yanıyor! Depo dolmadan cep yanıyor!
Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı! Bankalar arasında faizsiz kredi yarışı!
Tarım Kredi Marketleri'nde indirim fırtınası! Tarım Kredi Marketleri'nde indirim fırtınası!
İstanbullular dikkat İstanbullular dikkat