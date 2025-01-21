Ümit Özdağ için tutuklama talep edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan adli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Çağlayan Adliyesi’nde ifadesi alınan Özdağ hakkındaki işlemler tamamlandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Ümit Özdağ için tutuklama talep edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ’ın serbest bırakıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar sürüyor.” açıklamasını yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

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