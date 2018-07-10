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Ümit Özdağ Türk Ocakları'ndan istifa etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı yayınlayan Türk Ocakları'na tepki göstererek istifa etti.

Ümit Özdağ Türk Ocakları'ndan istifa etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı yayınlayan Türk Ocakları'na tepki göstererek istifa etti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Ocakları'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili kutlama mesajı yayınlanmasını eleştiren Özdağ, Türk Ocakları'ndaki üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. 

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türk Ocakları Türkiye Cumhuriyetini kuran fikrin ve kadronun merkeziydi. Bunu unutarak Erdoğan'ı tebrik etmek, Türk Ocağı ruhunu terk etmektir. Türk Ocakları tekrar Türk olana kadar Türk Ocakları'ndan istifa ediyorum."



 

Etiketler; #ümit özdağ #türk ocakları
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