Ümit Özlale kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak Ümit Özlale'nin seçilmesiyle ilgili duyuru, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından yapıldı. Peki Ümit Özlale kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ümit Özlale'nin biyografisi

Ümit Özlale kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'den aday olarak Ümit Özlale'yi açıkladı. Ümit Özlale, ekonomi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İyi Parti üyesidir. En son İzmir'den Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen Ümit Özlale, aynı zamanda İyi Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak da görev yapmaktadır

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

Prof. Dr. Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu.

Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.

Çeşitli üniversitelerde çalışan Prof. Dr. Özlale, 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı, 2020 Eylül ayında İyi Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı.

Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Haziran ayında İyi Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

# İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale # yerel seçim # izmir
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