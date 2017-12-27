Ümraniye Belediyesi, 2017’de ilçe genelinde 390 ton bitkisel atık yağ toplayarak, yakıt ve elektrik olarak kullanılmak üzere ekonomiye kazandırıyor.

Ümraniye Belediyesi 2017’de, ilçe genelinde 390 ton, toplamda ise; 2 bin 340 ton bitkisel atık yağı; bin 237 iş yeri ve toplama noktasından (Muhtarlıklar, Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri, Okullar) bitkisel atık yağlar taşıma lisansına sahip araçlarla topladı.



Türkiye’de yılda 1,5 milyon ton bitkisel yağ, gıda amacı ile kullanılıyor. Bu yağlardan yaklaşık olarak 350 bin ton atık yağ oluşuyor. Bu yağların çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasının önemi daha da çok anlaşılıyor.



Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 02.07.2010 tarihinde alınan “Bitkisel Atık Yağ Yetki Devri” ile doğrudan veya dolaylı bir biçimde yüzey ve yer altı sularına, denizlere, kanalizasyona, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesinin önüne geçmek için çevre konusunda büyük bir titizlikle çalışan Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılıyor.



HEM ÇEVRE KORUNUYOR HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLANIYOR

Meskenlerde oluşan atık yağlar oluşturulan toplama noktalarında lisanslı firma tarafından toplanıyor. İş yerlerine de atık yağ sözleşmesi yaptırılarak, atık yağ bidonları teslim ediliyor ve düzenli olarak atık yağlar toplanıyor.



İlçedeki bitkisel atık yağların “06.06.2015 tarih 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi, yakıt ve elektrik olarak ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.