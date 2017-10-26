İstanbul Ümraniye'de Cumhuriyetin 94.'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak olan "Atatürk Koşusu" nedeniyle 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Cumhuriyetin 94'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak "Atatürk Koşusu"unda alınacak güvenlik tedbirleri için 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:



TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



Baraj Yolu Caddesi ( Nato Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım)



Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım



Hoca Nasreddin Caddesi ( Ferhatpaşa Köprüsünden 3.Caddeye kadar olan kısım)



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde



Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde



ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR



75 Yıl Bulvarı



Ebubekir Caddesi



Kurtuluş Caddesi