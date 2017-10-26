Rus helikopteri düştü
Rus helikopteri düştü
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme

Ümraniye'de yarın bu yollar kapalı!

İstanbul Ümraniye'de Cumhuriyetin 94.'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak olan "Atatürk Koşusu" nedeniyle 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ümraniye'de yarın bu yollar kapalı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Ekim Pazar günü Ümraniye Organize Sanayi Kompleksi WE'LL Club'tan başlayacak Cumhuriyetin 94'üncü yılı kutlaması kapsamında yapılacak "Atatürk Koşusu"unda alınacak güvenlik tedbirleri için 16.00-18.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. 

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Baraj Yolu Caddesi ( Nato Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım)

Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım

Hoca Nasreddin Caddesi ( Ferhatpaşa Köprüsünden 3.Caddeye kadar olan kısım)

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR 

75 Yıl Bulvarı

Ebubekir Caddesi

Kurtuluş Caddesi


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ümraniye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Terminalde, bankın üzerinde ölü bulundu
Sonraki Haber
'Paşam park etmiş bak buraya, gör bak nasıl da geliyor ceza'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.