Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Yaylada kaybolan 6 kişiden iyi haber
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
Akıncı İHA ilk kez motor çalıştırdı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Ümraniye'deki cinsel istismar iddiası

Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM), Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberine ilişkin, "Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz." açıklaması yapıldı.

Ümraniye'deki cinsel istismar iddiası

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, evrensel bir sorun olan çocuk istismarının etnisite, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen alçakça bir durum olduğu belirtildi.
"Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz.

Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz.
Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki istismar felakettir."
Açıklamada, masum çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı bir dünya için tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine dikkat çekilerek, "Herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kadın ve Demokrasi Derneği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.