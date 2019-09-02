Kadın ve Demokrasi Derneğinden (KADEM), Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberine ilişkin, "Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz." açıklaması yapıldı.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamada, evrensel bir sorun olan çocuk istismarının etnisite, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayırt etmeksizin gerçekleşen, ailenin ve toplumun bütünlüğünü felakete sürükleyen alçakça bir durum olduğu belirtildi.

"Ümraniye'de ruhsatsız bir Kuran kursunda, 5 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğu haberi bizleri dehşete düşürmüştür." ifadesinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hiç vakit kaybetmeksizin, sapıkların en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için bir emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ve sapık ellere 'Artık yeter!' diyoruz.



Toplumsal, ahlaki ve manevi değerlerimizin aşağılık zihniyetlerin gölgesinde yıpranmasına izin vermemek için çocukların ve ailelerinin yanında durmayı kendimize görev addediyoruz.

Bizler, toplumun her kesimine karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak diyoruz ki istismar felakettir."

Açıklamada, masum çocukların değil, sapıkların utanç içinde yaşayacağı bir dünya için tüm kamuoyunun bu davada teyakkuz halinde olmasının, çocukların ve ailelerinin adalet arayışında yanlarında durmasının önemine dikkat çekilerek, "Herkesi mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.