Ümraniye’deki vahşet iddianamede: Parçaladıkları cesetleri çöpe atıp yemeğe gitmişler!

İstanbul Ümraniye’de 23 Ocak’ta öldürülüp parçalara ayrılan Durdona Khakimova ve Sayyora Ergashaliyeva cinayetine ilişkin iddianame kabul edildi. Özbek uyruklu katil zanlıları Gofurjon Kamalkhodjev ve Dilshod Turdimurotov’un, kurbanlarını vahşice katlettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi lokantaya gidip yemek yedikleri ortaya çıktı. Savcılık, "canavarca hisle öldürme" suçundan her iki sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.



CİNAYETİN KAN DONDURAN KRONOLOJİSİ

Hazırlanan iddianamede, cinayetin işleniş biçimi ve sonrasında yaşananlar adım adım yer aldı:

İlk Kurban Sayyora: 23 Ocak günü cinayeti planlayarak eve giden iki arkadaş, burada Sayyora Ergashaliyeva ile karşılaştı. Çıkan tartışma sonrası genç kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Vahşetin Boyutu: Sayyora’nın cesedi; baş, kol ve ayaklar dahil olmak üzere 6 parçaya ayrıldı. Parçalar Ümraniye’deki çöp konteynerlerine atılırken, gövde kısmı bir valizle Fatih’e götürülerek terk edildi.

Restoran Detayı: İki şüphelinin, ceset parçalarından kurtulur kurtulmaz bir lokantaya giderek yemek yedikleri güvenlik kameraları ve incelemelerle saptandı.

Tuzak ve İkinci Cinayet: Sanıklar, Sayyora’nın cep telefonunu kullanarak diğer kurban Durdona Khakimova’ya mesaj attı ve onu eve çağırdı. Çocuğuyla birlikte eve gelen Durdona’nın başına ütüyle vuruldu, ardından 5 kez bıçaklanarak katledildi.

Şişli’deki İkinci Olay: Durdona’nın cesedi de parçalara ayrılarak Şişli’deki farklı çöp konteynerlerine dağıtıldı. Zanlıların, maktulün ziynet eşyalarını da çaldığı belirlendi.



İSTENEN CEZALAR: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gofurjon Kamalkhodjev ve Dilshod Turdimurotov hakkında hazırladığı iddianamede en üst sınırdan ceza talep etti:

Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme: Her iki maktul için ayrı ayrı Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis.

Hırsızlık: Kişinin ölmesinden yararlanarak ziynet eşyalarını çaldıkları gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis.