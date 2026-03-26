Umre hayaliyle 125 kişiyi dolandırdılar

Sivas’ta kutsal toprakları ziyaret etmek amacıyla yola çıkmaya hazırlanan 125 vatandaş, organize bir dolandırıcılık vakasının mağduru oldu.

Mağdur beyanlarına göre, umre ibadetini gerçekleştirmek isteyen 125 kişi, bir seyahat firmasının yetkilisi olduğu belirtilen N.T. ile temasa geçti. Gerekli resmi evrakları teslim eden ve talep edilen ücretleri ilgili mercilere aktaran vatandaşlar, hareket gününü beklemeye başladı.

İLETİŞİM KESİNTİSİ VE ADLİ BAŞVURU

Planlanan seyahat tarihinde herhangi bir gelişme yaşanmaması ve şüpheli N.T.’nin tüm iletişim kanallarını kapatması üzerine dolandırıcılık şüphesi kesinleşti. Maddi ve manevi mağduriyet yaşayan grup, vakit kaybetmeden kentteki polis merkezi amirliklerine müracaat ederek suç duyurusunda bulundu.

EMNİYET BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetlerin ardından koordineli bir çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerini titizlikle kayıt altına alan güvenlik güçleri, firari şüpheli N.T.’nin yakalanması ve organizasyonun arka planındaki olası diğer isimlerin tespiti için teknik takip sürecini başlattı. Adli soruşturma devam ediyor.

