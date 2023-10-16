Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.



Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor.



Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak umuda ortak olabilirsiniz.



