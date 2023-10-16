"Umuda Ortak Oldum, Umuda Ortak Olduk"

Görev Vakfı'nın Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin güçlendirilmesi için başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor. Toplumun öncüleri "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yapıyor. Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel büyük kampanyayla ilgili son durumu paylaştı.

"Umuda Ortak Oldum, Umuda Ortak Olduk"

Büyük kampanyada "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek ortak oluyorlar.

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya ortaklık büyüyor.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak umuda ortak olabilirsiniz.

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