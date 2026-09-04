"Umudumuzu kaybetmeyeceğiz": Kayıp gemi mürettebatının yakınları kıyıda bekliyor

KAZAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Kaza haberini televizyondan aldığını belirten Tuğberk İmamoğlu gemisinin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsum Mirzaoğlu, kazadan bir gün önce babasıyla konuştuğunu ve herhangi bir olumsuzluktan bahsedilmediğini anlattı. Mirzaoğlu, "İlk kez kazayı televizyonda haberlerde gördüm. Babamla da bir gün öncesinde akşam saatlerinde konuştuk. Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi bize. Şu anda da güzel bir haber için bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dik durmaya çalışıyoruz. Bir filika hala kayıp. Şirketle konuştuğumuzda o filikanın patlayarak denize düşmemesi imkansız dedi. O nedenle umutla bekliyoruz" diye konuştu.