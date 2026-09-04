"Umudumuzu kaybetmeyeceğiz": Kayıp gemi mürettebatının yakınları kıyıda bekliyor
Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından üçüncü günde de haber alınamıyor.
Silivri'nin açıklarında yaşanan gemi kazasının üzerinden üç gün geçti, ancak ailelerin acı bekleyişi hâlâ sona ermedi. Umutlarını kaybetmediklerini belirten aileler, güzel bir haber almak için kıyıda beklemeyi sürdürürken, gemi aşçısının oğlu Mahsum Mirzaoğlu, "Kayıp bir filika var, umudumuz o filika" dedi.
KAZA NASIL OLDU?
Marmara Denizi'nde önceki gün saat 03.00 sıralarında iki Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Kazada İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamazken, arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Mürettebatın aileleri ise kıyıda acılı bekleyişini sürdürüyor.
Arama çalışmaları hakkında konuşan Tuğberk İmamoğlu gemisinin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun kardeşi Hasan Mirzaoğlu, "Aldığımız bilgiye göre arama kurtarma çalışmaları 24 saat devam ediyor. Şu ana kadar bizi üzecek bir haber almadık, hala canlı bulunacağına inancımız var. Devlet büyüklerimizin de bu süreçte üstün bir caba gösterdiğini biliyoruz. Bir filikanın kayıp olduğunu biliyoruz, bu nedenle hala canlı olarak dönebileceklerini düşünüyoruz. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz" dedi.
KAZAYI TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ
Kaza haberini televizyondan aldığını belirten Tuğberk İmamoğlu gemisinin aşçısı Abdülbaki Mirzaoğlu'nun oğlu Mahsum Mirzaoğlu, kazadan bir gün önce babasıyla konuştuğunu ve herhangi bir olumsuzluktan bahsedilmediğini anlattı. Mirzaoğlu, "İlk kez kazayı televizyonda haberlerde gördüm. Babamla da bir gün öncesinde akşam saatlerinde konuştuk. Herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi bize. Şu anda da güzel bir haber için bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmiyoruz, dik durmaya çalışıyoruz. Bir filika hala kayıp. Şirketle konuştuğumuzda o filikanın patlayarak denize düşmemesi imkansız dedi. O nedenle umutla bekliyoruz" diye konuştu.
Babasının gemiyle alakalı bir sorun olmadığını belirten mürettebat Nidai Duman'ın kızı Süreyya Keleş de kaza öncesi babasıyla yaptığı son konuşmayı paylaştı. Keleş, "Kazanın bir gün öncesinde konuştuk ve bana İstanbul'a geldiklerini söyledi. Konuşmamızda herhangi bir olumsuz olmadığını da söyledi. Genelde telefonunu kapatırdı ama İstanbul'a geldikleri için artık sorun olmayacağını, sürekli açık olacağını söyledi" dedi.
Kaza haberini annesinden aldığını belirten Keleş, o sabahı şöyle anlattı: "Sabah uyandığımda halam bir mesaj atmıştı ama ben babamın gemisi olabileceğini ihtimal dahi vermemiştim. Yarım saat sonra ise annem aradı ve kaza yaşandığını söyledi. O sırada abim hemen şirketle iletişime geçerek ofislerine gitti. Bizlere şirketten de 'Bizimde bilgimiz yok, siz ne biliyorsanız bizde onu biliyoruz' denildi. O anda gerçekten kaza yaptığımızı anladık."