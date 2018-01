CHP'li Umut Oran, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığından istifa ettiğini duyurdu. Oran açıklamasında, " Mustafa Kemal’in askeri ve CHP’nin sıradan bir neferi olmayı mücadele etmek için yeterli gören benim için, hiçbir unvana sahip olmadan partililerimle beraber yol yürümek başlı başına bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı

CHP'li Umut Oran yaptığı açıklamayla Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığından istifa ettidiğini duyurdu.



Oran istifa açıklamasının yer aldığı sosyal medya paylaşımında, "Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığından istifa ettim. Mustafa Kemal’in askeri ve CHP’nin sıradan bir neferi olmayı mücadele etmek için yeterli gören benim için, hiçbir unvana sahip olmadan partililerimle beraber yol yürümek başlı başına bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.



Oran'ın istifa açıklaması özetle şu şekilde:



"Benim için siyaset; şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak değil, bedeli ne olursa olsun vatanın ve milletin bekası için ilkeli durmayı başarmak ve zamanı gelince taşınan tüm unvanlardan vazgeçebilmektir. 2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan “SE, Suriye’deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor!” başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum.



Zira Mehmetçiğin Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inanıyorum. Açıklanan metnin “bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG’yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye Devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini” düşündüğüm için “kabul edilemez” buluyorum."



'BİLDİRİ USUL OLARAK DA SORUNLU'



İçeriğine katılmadığım bildirinin hazırlanmasının hiçbir aşamasında “bilgilendirilmemiş olmam” ve bir gece ansızın Enternasyonal’in web sayfasında bildiriyle karşılaşmam usul olarak da asla kabul edilemeyecek bir durumdur. Enternasyonal geleneklerine uymayan ve “oldu-bittilerle” fiili durum yaratma gayesi güden bu tavrı her anlamda kınadığımın da bilinmesini isterim. Zira solun evrensel değerleri arasında üye ülkenin partisinden habersiz “bildiricilik oynamak” olmadığı gibi, hayatının her anında demokrasiyi, katılımcılığı ve diyalogu savunmuş biri olarak benim de ülkeme ve partime yapılan böyle bir saygısızlığı kabul etmem mümkün değildir.



'CHP'NİN GÖREVİ'



Terörle mücadele eden Mehmetçiğe, 41 yıldır SE üyesi olan partime ve şahsıma yönelik “ağır bir saldırı” olarak gördüğüm “korsan bildiri” sebebiyle istifamın ardından kurumsal değerlendirmeyi yapmak Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Devlet kuran, devrimler yapan, Türkiye’yi muasır medeniyetlerin ötesine taşıma kararlılığında olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu haksız ve hukuksuz uygulama karşısında “atacak adımlarının” olduğuna eminim."



ulusal.com.tr