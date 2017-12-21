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Ünal: ABD, Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail'in hukuksuzluğuna ortak olan ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir." dedi.

Ünal: ABD, Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan ABD'nin, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinitehdit ettiğini belirtti.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahir Ünal, "Aldığı kararlarla İsrail’in hukuksuzluğuna ortak olan ABD, şimdi de yaptığı açıklamalarla Genel Kurul öncesi BM üyelerini tehdit etmektedir." ifadesini kullandı.

Güçlü olmanın haklı olmak için yeterli olmadığına dikkati çeken Ünal, "Adalet tehditle, şantajla ele geçirilecek, ortadan kaldırılabilecek bir kavram değildir. Tüm BM üyelerini Genel Kurul'daki oylamada haktan ve hukuktan yana oy kullanmaya davet ediyor, adaletin tecellisi için diplomasinin tüm meşru kaynaklarıyla etkin bir şekilde faaliyet yürüteceğimizi ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #Kudüs #bm
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